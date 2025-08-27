РПЦ впервые выпустила словарь библейских терминов на якутском языке

Русская православная церковь выпустила словарь библейских и богословских терминов на якутском языке. Ранее аналогичные издания на языках народов России не выходили.

Над уникальным проектом несколько лет трудились сотрудники переводческого отдела Якутской епархии, имеющие опыт в работе с библейскими текстами на якутском языке.

Книгу передадут в библиотеки и научные учреждения республики.

«Это позволит сахаязычным жителям Якутии глубже понять уже переведённые тексты Библии и богослужений и будет способствовать распространению Слова Божия среди коренного населения Якутии, что является приоритетной задачей Якутской епархии», — сообщили в РПЦ.

В июле же завершилась многолетняя работа над переводом Священного Писания на курдский язык.