Еще в одном российском регионе обнаружили пауков-ос

В Воронежской области обнаружили ядовитого паука-осу, или аргиопу Брюнниха. Подробности привод издание «Блокнот».

Пауков-ос заметили в нескольких районах региона. Очевидцы сообщили о появлении насекомых в Семилукском, Репьевском, Кантемировском районах.

Более того пауков-ос видели в Воронеже и индустриальном парке «Масловский».

Недавно сообщалось, что летом 2025 года эти насекомые были замечены в 20 регионах России, в том числе на территориях областей, которые для них не характерны.

В свою очередь энтомолог, палеонтолог Александр Храмов пояснил, что обычно укус паука-осы приводит к покраснению кожи, а в редких случаях может вызвать аллергическую реакцию. Что касается миграции насекомых из региона в регион, то это в целом обычная ситуация с учетом меняющегося климата.