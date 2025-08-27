К региону РФ приближается разрушительный ураган

К Камчатке приближается разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что «опаснейшая погода» сейчас наблюдается на Камчатке, на Сахалине и Курильских островах. По словам Вильфанда, в ночь на 28 августа в Сахалинской области ожидается сильный дождь и ветер до 30 метров в секунду. На Курилах ураган прогнозируется во второй половине ночи, порывы ветра будут достигать 33-35 метров в секунду.

«На Камчатке еще более сложная ситуация: там восточный ветер обусловит порывы ветра до 45-47 метров в секунду», — добавил Вильфанд.

Синоптик указал, что ветер такой силы бывает очень редко и несет с собой разрушения. Эпицентром непогоды станут Елизовской и Усть-Большерецкий районы Камчатского края, заключил он.