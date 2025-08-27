В Адыгее дети-сироты получили ключи от новых квартир

В республиканской столице состоялась церемония вручения детям-сиротам ключей от квартир. Жилье для них приобретено в рамках госпрограммы в новом микрорайоне, в доме по улице имени Героя России Владимира Жоги.

В мероприятии приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, зампредседателя Госсовета - Хасэ Республики Адыгея Эдуард Цеев, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, участник программы "Время героев" Сергей Ковалев, руководитель СУ СК РФ по РА Василий Ларин, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, члены республиканского Кабмина, дирекция организации-застройщика.

В нынешнем году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено 468,8 млн рублей, в том числе 435 млн рублей - из республиканского бюджета. На эти средства планируется обеспечить жильем 150 детей-сирот; 90 квартир уже приобретено. Сегодня ключи передали 51 участнику программы. Отметим, в 2024 году в рамках госпрограммы квартиры были приобретены также для 150 детей-сирот.

Мурат Кумпилов поздравил новоселов с праздником и рассказал о предпринимаемых шагах по созданию необходимой социальной инфраструктуры рядом с новыми жилыми комплексами. Это касается строительства детсадов, школ, социальных учреждений, объектов здравоохранения, торговых точек и т. д.

"За последние годы сделано немало в части предоставления нового жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для реализации такого масштабного проекта регион получает поддержку из федерального центра, изыскивает собственные средства. Нам важно в ближайшие годы закрыть очередь прошлых лет, и мы ежегодно увеличиваем финансирование этого направления из регионального бюджета", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи акцентировал внимание на том, что на федеральном и республиканском уровнях делается все возможное, чтобы в стране создавались новые семьи, повышался уровень рождаемости, получали поддержку семьи с детьми и в целом улучшалось благополучие граждан.

Руководитель СУ СК РФ по РА Василий Ларин отметил, что Адыгея входит в число регионов - лидеров по выдаче социального жилья, в том числе и жилья для детей-сирот. Данные программы социально важные, и их реализация находится под контролем Следственного Комитета России.

Поздравления в адрес новоселов прозвучали также от мэра Майкопа Геннадия Митрофанова и гендиректора компании-застройщика Александра Залуцкого. Выступающие поблагодарили руководство региона за оказанную поддержку и помощь в реализации проекта комплексной застройки.

В ходе церемонии глава Адыгеи Мурат Кумпилов осмотрел новое жилье, пообщался с участниками программы, поинтересовался планами на жизнь и пожелал их успешной реализации.