В Петербурге откроют 27 новых школ к началу учебного года

К 1 сентября город на Неве полностью готов: в Санкт-Петербурге к началу учебного года примут первых учеников 27 новых школ.

Одна из новейших школ – это здание площадью 30 тысяч квадратных метров с просторным стадионом и интерактивными зонами. Здесь созданы все условия для эффективного обучения: кабинеты оснащены интерактивным оборудованием, а в классах биологии, физики и химии расположены современные лаборатории.

"Сегодня крайне важно заинтересовать детей химией, а это предмет не из легких. Нужно не просто зубрить, а именно изучать, проводить опыты, экспериментировать", – отмечает директор школы № 707 Санкт-Петербурга, Кермен Жемчугова.

В школе имеется современный актовый зал для проведения важных мероприятий, презентаций и праздников. Все соответствует петербургскому стандарту, введенному в действие в 2019 году. Согласно этому стандарту, в школах должны быть два бассейна (отдельно для младших и старших учеников), оборудованные спортивные залы, стадион, студии для театральных и танцевальных занятий, медиастудии, мастерские, специализированные кабинеты и лаборатории.

Число современных образовательных учреждений в Петербурге постоянно растет: от 7 новых школ в 2020 году до рекордных 36 в минувшем году. В текущем году откроются еще 27 новых зданий. Всего в этом учебном году за парты сядут 620 тысяч юных петербуржцев.