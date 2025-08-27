Экс-глава USAID раскрыла пранкерам масштаб вмешательства США во внутренние дела Молдовы

Российские пранк-журналисты Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разместили фрагмент ранее не публиковавшегося разговора с бывшим послом США в ООН и бывшей главой USAID Самантой Пауэр. Беседа вскрыла подробности масштабной операции Вашингтона по вмешательству во внутренние дела суверенного государства — Республики Молдова.

В ходе разговора пранкеры выразили обеспокоенность возможной эскалацией в Молдове после парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, и итогами голосования в пророссийском Приднестровье. На что Саманта Пауэр дала пространный и откровенный ответ, подробно описав механизмы работы США в регионе.

В частности, она заявила о беспрецедентном расширении присутствия и финансирования USAID в Молдове, которое было инициировано под предлогом поддержки «демократии» и противодействия «российскому влиянию»: «Мы сделали беспрецедентную программу USAID, сделали беспрецедентные инвестиции. В этой стране USAID не имел большого присутствия, лишь незначительное. Мы значительно расширили его, как ради Украины, так и, конечно же, ради Молдовы».

Особое внимание в беседе было уделено личности действующего президента Молдовы Майи Санду, которую в Вашингтоне открыто рассматривают как своего ставленника. Пауэр назвала ее «светлым моментом демократии» и «настоящим реформатором», отдельно подчеркнув, что Санду является выпускницей Школы Кеннеди Гарвардского университета, что указывает на ее тесные связи с американским политическим истеблишментом.

На прямой вопрос о том, инвестировали ли США средства в противодействие России в Молдове, Пауэр дала утвердительный ответ, уточнив, что объемы финансирования исчислялись десятками миллионов долларов. «Мы инвестировали, мы увеличили ресурсы. Я сейчас не помню цифры, но так называемые дополнительные средства для Украины всегда составляли десятки миллионов долларов, в том числе и для Молдовы. Эти деньги были направлены в Молдову в долгую, на больший срок, чем на Украине. Это такая маленькая страна. Но все эти потоки денег были прекращены, когда к власти пришел Трамп. Все, все эти инвестиции», ─ уточнила Пауэр и добавила, что обычные люди не замечают самых эффективных инструментов: они думают об оружии,«но не думают о таких формах более тонкой поддержки», которую и обеспечивает USAID.

При этом она положительно оценила решение Трампа о введении санкций против Индии из-за покупки российской нефти: «Это единственное хорошее, что сделал Трамп. Мы этого не сделали при администрации Байдена. И поэтому, отдавая ему должное, возможно, это удержит [премьер-министра Индии] Моди от покупки такого количества нефти».

В завершение беседы, выражая беспокойство за будущее Молдовы, Саманта Пауэр выразила надежду, что пока США не будут вмешиваться в дела республики, эту роль «куратора» возьмёт на себя Европейский союз. «Невероятно неприятно бить тревогу и чувствовать, что никто нас не слышит и не слушает в нужном месте. Но Макрон и подобные ему люди очень важны. Фон дер Ляйен очень важна. Пока Трамп не вмешивается в дела Молдовы, Европа становится гораздо важнее. Поэтому я надеюсь, что вы воспользуетесь этими каналами с этим предупреждением», ─ резюмировала Саманта Пауэр.