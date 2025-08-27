Yota разрешила делиться тарифными планами с друзьями

Оператор Yota предоставил абонентам возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы.

Амбассадорами предложения стали стримеры Слава Бустер и Вова Братишкин, которые между собой поспорили, какой тариф Yota круче: с большим пакетом трафика для игр и минимумом минут или с сочетанием звонков и интернета. На специальном сайте инфлюенсеры делятся своими тарифами-фаворитами со всеми желающими.

Как рассказали в компании, предложение оператора бесплатно и работает даже с архивными тарифами, которые больше не доступны для обычного подключения. Также услуга доступна по всей России, и, к примеру, житель Тюмени легко поделится своим голосовым тарифом с другом из Сочи.

Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу тарифа нужно сгенерировать промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а затем передать его через любой мессенджер. Получатель промокода оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).

В Yota отмечают, что поделиться тарифом можно не только с друзьями, но и с самим собой — например, если нужен второй номер для работы или нескольких устройств. Один человек может создать копию тарифа до пяти раз. Промокод действует 50 дней — если за это время им не воспользовались, то попытка просто возвращается владельцу.