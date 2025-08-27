Yota разрешила делиться тарифными планами с друзьями
Оператор Yota предоставил абонентам возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы.
Амбассадорами предложения стали стримеры Слава Бустер и Вова Братишкин, которые между собой поспорили, какой тариф Yota круче: с большим пакетом трафика для игр и минимумом минут или с сочетанием звонков и интернета. На специальном сайте инфлюенсеры делятся своими тарифами-фаворитами со всеми желающими.
Как рассказали в компании, предложение оператора бесплатно и работает даже с архивными тарифами, которые больше не доступны для обычного подключения. Также услуга доступна по всей России, и, к примеру, житель Тюмени легко поделится своим голосовым тарифом с другом из Сочи.
Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу тарифа нужно сгенерировать промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а затем передать его через любой мессенджер. Получатель промокода оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).
В Yota отмечают, что поделиться тарифом можно не только с друзьями, но и с самим собой — например, если нужен второй номер для работы или нескольких устройств. Один человек может создать копию тарифа до пяти раз. Промокод действует 50 дней — если за это время им не воспользовались, то попытка просто возвращается владельцу.
«Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.