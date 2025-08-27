В Абхазии открылся Музей русского драмтеатра имени Искандера

В Сухуме появился новый музей - Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Его помогли открыть Бахрушинский театральный музей и Министерство культуры России.

"Мы высоко ценим то внимание, которое уделяется совместным проектам в сфере искусства, ведь именно культура формирует подлинные мосты дружбы между народами, - отметил на открытии президент Абхазии Бадра Зурабович Гунба. - Имя Фазиля Искандера дорого каждому абхазу. Наш великий соотечественник, писатель мирового уровня, сумел в своем творчестве отразить душу Абхазии, ее характер, ее красоту и мудрость. Его произведения стали достоянием не только российской, но и мировой литературы, а для нас - источником гордости и духовного единения".

Новый музей рассказывает историю одного из ведущих театров Абхазии - Государственного русского театра драмы имени Фазиля Абдуловича Искандера - от 1980-х годов до наших дней. Экспозицию составили более 120 экспонатов из коллекции театра и фондов Бахрушинского музея: костюмы, афиши, архивные документы, фотоматериалы, предметы бутафории.

Среди особо ценных экспонатов - платье Аленушки из первого спектакля театра "Аленький цветочек", премьера которого состоялась в 1981 году.

Еще одна точка притяжения в музее - воссозданный кабинет Фазиля Искандера с его неизменной пишущей машинкой. Личные вещи, рукописи, прижизненные издания и фотографии, переданные вдовой писателя А. М. Искандер-Хлебниковой, откроют двери в мир его творчества.