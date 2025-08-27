Большинство россиян считают, что в семье должно быть трое и более детей. Исследование Rambler&Co

Более половины респондентов (55%) считают, что в семье должно быть минимум трое детей. Треть (34%) считает оптимальным двух детей, и лишь 11% предпочли бы ограничиться одним ребёнком.

К такому выводу пришли медиахолдинг Rambler&Co и Okko, проанализировав результаты опроса более 170 000 пользователей. Исследование приурочено к выходу драматического сериала «Дыши» о талантливой акушерке с Мариной Александровой, Дарьей Верещагиной, Петром Бусловым и Мариэттой Цигаль-Полищук.

Самым подходящим возрастом для рождения детей россияне назвали 25–29 лет (42%). Почти столько же (39%) считают оптимальным возраст 21–25 лет. Начать родительский путь в 30 и старше готовы 14%, а совсем ранний вариант — 18–21 год — выбрали лишь 5%.

Каждый пятый россиянин (22%) планирует завести детей в обозримом будущем. При этом большая часть участников опроса (67%) считает, что лучше всего рожать в российских муниципальных роддомах. За частные клиники высказались 25%, а вариант домашних родов готовы рассмотреть только 2%.

Главным фактором при выборе места родов 68% россиян отметили профессионализм акушера-гинеколога. На уровень клиники и её оборудования обращают внимание 22%, а доверие к опытной акушерке или доуле (специалист, который помогает морально и психологически во время беременности, родов и в послеродовой период) важно для 10%.

Что касается участия отца в родах, почти половина респондентов (47%) выступают против, 40% считают это делом личного выбора мужчины, и лишь 13% уверены, что присутствие будущего отца необходимо.

Оригинальный 8-серийный сериал «Дыши» рассказывает историю Леры (Марина Александрова) ― звёздного московского ВИП-акушера, сторонницы идеи естественных родов. Одной из её клиенток становится Маша (Дарья Верещагина), юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Пётр Буслов). Девушка должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребёнок появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой Леры ― главной обвиняемой в случившейся трагедии.

По словам режиссёра сериала Анны Кузнецовой, к работе над проектом её «приманил» сценарий, написанный Еленой Кондратьевой и Светланой Штеба, а исполнительница главной роли Марина Александрова отметила, что у сериала есть три важные составляющие: сценарий, режиссер и команда.

Сериал «Дыши» стал совместной работой Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании «Место силы». Продюсерами проекта выступили Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев, Александр Сысоев.

Главные роли в сериале исполнили: Марина Александрова, Даша Верещагина, Петр Буслов, Светлана Камынина, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Иван Агапов, Никита Григорьев, Артем Федотов, Артемий Мильграм, Константин Денисов, Наталья Земцова, Иван Фоминов и другие.

Первый эпизод сериала «Дыши» был представлен в конкурсной программе VII фестиваля сериалов «Пилот», победив в номинациях «Лучший пилот сериала» по мнению жюри и «Лучший сценарий пилота сериала».