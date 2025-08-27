В Крыму уличным музыкантам запретят исполнять песни иноагентов

Государственный совет Крыма предложил муниципальным образованиям запретить исполнение на открытых уличных площадках песен и других произведений иноагентов. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Константинов сообщил, что эту меру предлагается распространить и на иностранных граждан, которые совершают недружественные и потенциально опасные действия в отношении России. Как отмечается, уличным артистам рекомендуется отказывать в согласовании выступлений, если в их репертуаре присутствуют произведения, созданные авторами из указанных категорий.

«В ближайшее время мы также инициируем рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований Республики Крым. Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, её народом», — отметил глава парламента республики.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что конституцию РФ необходимо изменить ради того, чтобы лишать уехавших из РФ после начала спецоперации артистов гражданства.