Трое погибли в лифте: как загорелась Останкинская башня

Вечером 27 августа 2000 года на высоте 460 м произошло короткое замыкание аппаратуры, после чего в Останкинской башне начался пожар. Жительница соседнего дома увидела дым и сообщила в экстренные службы, но ей пригрозили штрафом за ложный вызов. Затем и другие очевидцы начали вызывать пожарных.

В тот день в ресторане в Останкинской башне был банкет, на котором присутствовали около 300 человек с детьми. Сотрудники быстро отреагировали, дали детям шарики и повели всех вниз. Операцию по эвакуации возглавил замначальника ресторанно-экскурсионного комплекса Гарри Поляков. Он же спускал людей вниз на работающих лифтах.

Для тушения пожара привлекли даже вертолет, но огонь лишь усиливался. Через несколько часов после начала возгорания с высоты 460 м рухнули три лифта. В одном из них находились сотрудник пожарной охраны, заместитель начальника УГПС Северо‑Восточного округа полковник Владимир Арсюков, слесарь-ремонтник Александр Шипилин и лифтер Светлана Лосева.

Лосева за три дня до пожара вышла замуж, она не должна была работать в день трагедии, ее попросили подменить коллегу. Шипилин также вышел не в свою смену: его разбудила жена, сказала, что горит Останкинская башня, и он пошел помогать. Вероятно, они пытались доставить пожароустойчивый асбестовый лист на один из этажей. Коллеги начали подниматься на лифте, но он застрял. У них был один противогаз, через который они по очереди дышали. Они сообщили обо всем по рации, но спасти их не успели — лифты упали.

Многие телеканалы на время перестали работать. Жители близлежащих домов переживали, что башня может рухнуть, так как пожар долгое время не получалось потушить. В итоге спасатели ликвидировали возгорание, а специалисты устранили последствия, башня осталась стоять.

Во время пожара неизвестные вынесли из ресторана дорогой алкоголь и сувениры, их так и не нашли. Само заведение восстановили только через 16 лет.