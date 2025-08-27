Трое погибли в лифте: как загорелась Останкинская башня

Газета.Ru
Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© Денисов Антон/ТАСС
Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Работы по ликвидации пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Работы по ликвидации пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© Александр Поляков/РИА Новости
Дым во время пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Дым во время пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© Elke Wetzig/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)

Пожарный вертолет во время работ по ликвидации пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Пожарный вертолет во время работ по ликвидации пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© РИА Новости
Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© РИА Новости
Пожарный вертолет во время работ по ликвидации пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Пожарный вертолет во время работ по ликвидации пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© РИА Новости
Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Птицы сидят на ветках деревьев на фоне горящей Останкинской телебашни в Москве, 27 августа 2000 года
Птицы сидят на ветках деревьев на фоне горящей Останкинской телебашни в Москве, 27 августа 2000 года 
© Булдаков Олег/Булдаков Олег

Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Пожар на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© Булдаков Олег/Булдаков Олег
Пожарный вертолет во время работ по ликвидации пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года
Пожарный вертолет во время работ по ликвидации пожара на Останкинской телебашне в Москве, 27 августа 2000 года 
© Булдаков Олег/ТАСС
Пожарный сидит в ресторане «Седьмое небо» на вершине Останкинской телебашни после пожара, Москва, 27 августа 2000 года
Пожарный сидит в ресторане «Седьмое небо» на вершине Останкинской телебашни после пожара, Москва, 27 августа 2000 года 
© Tomasina/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Вечером 27 августа 2000 года на высоте 460 м произошло короткое замыкание аппаратуры, после чего в Останкинской башне начался пожар. Жительница соседнего дома увидела дым и сообщила в экстренные службы, но ей пригрозили штрафом за ложный вызов. Затем и другие очевидцы начали вызывать пожарных.

В тот день в ресторане в Останкинской башне был банкет, на котором присутствовали около 300 человек с детьми. Сотрудники быстро отреагировали, дали детям шарики и повели всех вниз. Операцию по эвакуации возглавил замначальника ресторанно-экскурсионного комплекса Гарри Поляков. Он же спускал людей вниз на работающих лифтах.

Для тушения пожара привлекли даже вертолет, но огонь лишь усиливался. Через несколько часов после начала возгорания с высоты 460 м рухнули три лифта. В одном из них находились сотрудник пожарной охраны, заместитель начальника УГПС Северо‑Восточного округа полковник Владимир Арсюков, слесарь-ремонтник Александр Шипилин и лифтер Светлана Лосева.

Лосева за три дня до пожара вышла замуж, она не должна была работать в день трагедии, ее попросили подменить коллегу. Шипилин также вышел не в свою смену: его разбудила жена, сказала, что горит Останкинская башня, и он пошел помогать. Вероятно, они пытались доставить пожароустойчивый асбестовый лист на один из этажей. Коллеги начали подниматься на лифте, но он застрял. У них был один противогаз, через который они по очереди дышали. Они сообщили обо всем по рации, но спасти их не успели — лифты упали.

Многие телеканалы на время перестали работать. Жители близлежащих домов переживали, что башня может рухнуть, так как пожар долгое время не получалось потушить. В итоге спасатели ликвидировали возгорание, а специалисты устранили последствия, башня осталась стоять.

Во время пожара неизвестные вынесли из ресторана дорогой алкоголь и сувениры, их так и не нашли. Само заведение восстановили только через 16 лет.