Росавиация: Работа аэропорта Волгограда приостановлена

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Аэропорт пока не принимает и не выпускает воздушные судна.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в ведомстве.

