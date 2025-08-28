Юрий Антонов рассказал, чего ему не хватает из эпохи СССР

Певец и композитор Юрий Антонов признался, что не испытывает ностальгии по СССР.

«Ностальгии по СССР у меня нет. Единственное - сейчас не хватает теплого человеческого общения, которое было присуще советским людям», - пояснил Антонов в беседе с НСН.

Ранее Юрий Антонов опроверг информацию о своей госпитализации перед выступлением на «Новой волне» в Казани.

Слухи о госпитализации музыканта появились на фоне того, что он не смог выступить на «Новой волне» в Казани. Однако это произошло не из-за плохого самочувствия, а по техническим причинам.