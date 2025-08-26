В Петербурге предложили снижать стоимость учебы в вузе за высокие баллы ЕГЭ

Петербургские депутаты выступили с инициативой: стоимость платного образования в российских вузах должна зависеть от баллов ЕГЭ. Чем выше баллы, тем меньше сумма за обучение. Соответствующие изменения предлагается внести в ФЗ "Об образовании в РФ".

© Российская Газета

"Зачастую "сильные", но недобравшие баллов абитуриенты, не могут получить высшее образование из-за его высокой стоимости, а "слабые" абитуриенты", но из состоятельных семей, имеют такую возможность... Не может быть одинаковая стоимость для тех, кто недобрал одного балла, и для тех, кто еле набрал минимум", - сказано в пояснительной записке к документу. Правило "выше баллы - ниже оплата" должно относиться к программам бакалавриата и специалитета, но не распространяться на людей, уже имеющих высшее образование.

- Поддерживаю такое предложение, оно восстанавливает справедливость в плане оплаты. Пусть те, кто хуже сдал ЕГЭ, платят больше, - считает ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Шевчик.

Кстати, в этом вузе, а также в ряде других уже фактически введена дифференцированная оплата: для высокобалльников практически на всех специальностях есть скидки до 40 процентов от стоимости обучения. Значительные суммы.

Собственно, вузы сейчас могут по своему желанию делать скидки хоть до 100 процентов. Если, конечно, внутренний резерв вуза это позволяет.

Главное, чего ждут университеты от инициативы: чтобы все же сохранилось право регулировать оплату. У каждого вуза свой бюджет, свои возможности. Поэтому скидка должна зависеть и от вуза, и от конкретного направления.