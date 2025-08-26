В Австрии рассказали о судьбе пытавшегося спасти Наговицину немца

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд, который пытался спасти застрявшую на пике Победы россиянку Наталью Наговицину, был госпитализирован и проходит лечение в ФРГ, рассказал в беседе с журналистами газеты «Известия» представитель консульства Австрии в Киргизии.

В дипмиссии заметили, что немец отправился на помощь Наговициной вместе с итальянским альпинистом Лукой Синигальей.

В ходе спасательной операции мужчина обморозил конечности и нос, а его напарник — отморозил руку, получил отек мозга и впоследствии умер в пещере, пояснили дипломаты.

После спуска с горы Зигмунд улетел на родину, наблюдается у врачей, отметили в консульстве.

Раскрыто условие спасения альпинистки Наговициной

Напомним, что инцидент произошел 12 августа. Россиянка во время спуска сломала ногу на высоте 7200 метров. В период с 12 по 25 августа альпинисты и военные предприняли ряд попыток спасти женщину, но все они оказались безуспешными.