Более половины россиян хотят работать четыре дня в неделю

Сторонников сокращенной рабочей недели среди экономически активных россиян все больше: сегодня таких - 56%, говорится в опросе сервиса "Суперджоб".

Меньше всего сторонников четырехдневки было в ковид - 39% в апреле 2021 года. Сейчас же только каждый четвертый респондент высказался против сокращенной рабочей недели.

Россиянки мечтают о четырехдневке значительно чаще мужчин (62 и 51% соответственно).

Дополнительный выходной большинство россиян хотели бы потратить на семью (28%), на отдых (22%), на подработку (14%).

Но в условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (87%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а еще 2% рассматривают его как допустимый вариант.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый труд" Мария Коледа уверена, что опрос свидетельствует о формировании глубокого системного тренда: запрос на изменение баланса между работой и личной жизнью становится доминирующим в российском обществе. Если ранее эту идею считали трендом узкого круга прогрессивных компаний, то сегодня это массовое ожидание экономически активного населения.

"Рост поддержки на 17 процентных пунктов всего за три года представляет собой мощный сигнал, который невозможно игнорировать", - отмечает эксперт.

Опрос показывает, что переход на четырехдневную неделю мог бы существенно улучшить качество жизни россиян. Это время также позволило бы заниматься важными делами, которые часто откладываются из-за нехватки времени: визитами к врачу, оформлением документов и другими необходимыми вопросами.

"То есть, мы наблюдаем усиление постковидного сдвига приоритетов, когда пандемия заставила многих переосмыслить ценность времени, проводимого с семьей. Кроме того, это явное повышение запроса на качество жизни, особенно среди женщин, что указывает на усталость от постоянной перегруженности", - добавляет Коледа.

Однако внедрению сокращённой рабочей недели, по ее мнению, препятствует консерватизм бизнеса: 87% работодателей не готовы обсуждать изменение графика, ссылаясь на кадровый дефицит и риски. Лишь 1% компаний внедрили четырёхдневную неделю, ещё 2% рассматривают её как вариант.

"В условиях экономической нестабильности бизнес думает о выживании, а структура экономики с преобладанием сферы услуг и производства затрудняет внедрение такого графика без потерь. В краткосрочной перспективе, думаю, массового перехода на четырёхдневку ожидать не стоит. В том числе, из-за отсутствия законодательной базы и стимулов для работодателей. Скорее всего, речь может пойти о точечном внедрении в ряд отраслей, включая IT и креативные индустрии, в качестве инструмента для привлечения высококвалифицированных кадров", - рассуждает эксперт.

Такой подход, по ее мнению, может усилить расслоение на рынке труда между прогрессивными и консервативными компаниями, а разрыв между ожиданиями и реальностью способен привести к социальному раздражению населения и текучести кадров.

"Что касается экономики, то здесь последствия тоже неоднозначны: грамотное внедрение сокращенной рабочей недели может повысить производительность труда, но есть и риски снижения выпуска продукции. Мы призываем бизнес-сообщество и государственные органы внимательнее отнестись к этой теме: необходимо открытое обсуждение с участием всех сторон. Переход на четырёхдневную неделю может способствовать созданию более гибкой и устойчивой экономики и вместе с тем повысить качество жизни людей. Со своей стороны, мы готовы участвовать в разработке практических рекомендаций и поиске жизнеспособных форматов перехода к новому графику", - уточнила представитель профсоюза.

Судя по экспериментам в разных странах мира, введение четырехдневной рабочей недели в принципе реально, уверена гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян.

"Однако нужно понимать, что этот формат не означает, что просто появляется еще один выходной день с сохранением заработной платы. В большинстве экспериментов увеличивается продолжительность рабочего дня - до 9-10 часов. Это связано с тем, что бизнес должен сохранять свою эффективность, показывать финансовые результаты, при этом оставаться социально ответственным и по возможности не сокращать фонд оплаты труда", - поясняет она.

Повсеместное введение четырехдневной рабочей недели в России в ближайшее время маловероятно, уверена Мовсесян. Как минимум потому, что законодательно установлена стандартная 40-часовая пятидневная рабочая неделя. Изменение этой нормы потребовало бы серьезных политических и законодательных усилий, пересмотра множества сопутствующих законов (о налогах, льготах, пенсиях и т.д.). Это длительный и сложный процесс. Тем не менее, точечные эксперименты в отдельных компаниях периодически проводятся.