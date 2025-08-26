Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал известие о снеге в Санкт-Петербурге 25 августа. Он объяснил причину этого природного явления и заверил, что в ближайшее время его повторения ожидать не стоит.

«Это ни в коем случае не затяжное явление и не снег. Мы наблюдали град и снежную крупу, образовавшиеся в результате конвективных процессов и роста кучево-дождевой облачности в условиях циклона», — объяснил специалист в разговоре с URA.RU.

Специалист уточнил, что такая крупа, в отличие от обычного снега, образуется в результате замерзания переохлаждённых капель воды в облаках. А причиной аномального явления стал циклон «Северин», который принёс в город не только град и снежную крупу, но также грозы и кратковременные дожди.

Подобное явление носит кратковременный характер, и снега петербуржцам ждать ещё очень долго, добавил синоптик.

