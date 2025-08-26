Первый городской Медиадень на Книжных аллеях посетили 3,5 тысячи человек. Его организовали «Петербургский дневник», «Вечерний Санкт-Петербург» и журнал «Костер».

День начался с выступления шоу-группы барабанщиц «Малая Охта», прошедшей от Невского проспекта до Малой Конюшенной. В программе были творческие встречи, мастер-классы и выступления артистов. Работала почта «Петербургского дневника», через которую можно было бесплатно отправить открытку по России. Кроме того, гости смогли ознакомиться с документальными фильмами и книгами.

Для детей подготовили встречу с редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым, писательница Ирина Лисовая рассказала о комиксе «Слава Самбо», также юные гости смогли поговорить с художником Михаилом Васильевым. Кроме прошла встреча с организатором детской программы Мариной Тереховой, а для участников с проблемами со слухом была приглашена переводчик жестового языка Жанна Зажигина.

Взрослые участвовали в танцевальном мастер-классе по кадриль, который провел Михаил Грибов. Писатели Александр Пелевин и Михаил Титов презентовали свои книги.

На празднике побывал актер Андрей Ургант, который отметил любовь к русской литературе и шутливо попросил дождь выключить — и солнце вышло. Одной из изюминок стал флешмоб «Сдаем дневники», где горожане принесли школьные записи. Например, участница Елена Каткова рассказала, что в шестом классе прогуляла все уроки истории — сейчас она учитель истории.

В культурной программе выступили Александр Джигит, Михаил Гаврилов, Павел Канторов и Алексей Чижик. Главный редактор Кирилл Смирнов выразил надежду, что Медиадень станет традицией, как и Книжные аллеи, сообщает «Петербургский дневник».

