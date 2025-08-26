Учителей российских школ обяжут рассказывать детям о толерантности из-за мигрантов

В школах России внедрят методички по работе с детьми мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на учителей возложат обязанности по отслеживаю успеваемости и поведения за теми детьми иностранцев, которые допущены до обучения. Причиной этому стали трудности в адаптации.

В частности, рекомендации предусматривают проведение классных часов о дружбе и толерантности, указано в публикации. В особых случаях школам предложено привлекать на помощь представителей национальных диаспор.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге для не сдавших тестирование по русскому языку детей мигрантов будет возможность обжаловать результаты. Оспорить итоги экзамена они смогут через специальную апелляционную комиссию.