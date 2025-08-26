В России установили время на выполнение школьниками домашнего задания, нормы согласованы с Роспотребнадзором.

Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания», — пояснил министр.

По его словам, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час. Учащиеся второго и третьего классов по полтора часа, а четвертого — два часа.

Глава ведомства также добавил, что школа должна контролировать объем домашнего задания обучающихся по всем предметам.

Ранее стало известно о сокращении часов изучения английского языка в целях «поиска оптимального баланса в учебном плане». Тем же проектом приказа в России ввели изучение предмета «Духовно-нравственная культура».