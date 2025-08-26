Мужчины в Кургане взорвали арбуз с помощью петарды. Сделали они это на капоте автомобиля Lada Largus, передает Telegram-канал «112».

Отдыхающие приехали на охоту и решили провести эксперимент, начинив арбуз огромной петардой. Они хотели узнать, что произойдет после его подрыва. Петарду поджигали горелкой.

«Мы находимся на охоте. Уточка летает потихонечку. Мы решили с парнями устроить эксперимент. Здесь у нас арбуз, очень сочный, здесь у нас патрон такой. Сейчас посмотрим, что из этого получится», – прокомментировал происходящее автор видео.

Когда арбуз лопнул, на капоте автомобиля осталась большая вмятина. По словам владельца машины, он «не думал, что так будет». Видео стало вирусным в социальных сетях.

