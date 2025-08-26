«Они страшнее и опаснее»: пророчество Михалкова сбывается со страшной скоростью

Пророчество режиссера Никиты Михалкова сбывается со страшной скоростью. Как сообщает «Царьград», еще 11 лет назад в своей авторской передаче он произнес монолог, который мог показаться лишь эмоциональным всплеском, но на самом деле публично раскрывал «матрицу цивилизационной войны против России».

На днях Михалков напомнил, что текущий конфликт — не с Украиной, Европой или США. Это глобальная и, возможно, последняя попытка наступления «на русский мир, на православную этику, на традиционные ценности».

«Когда наступит мир, а он наступит, нам нужно помнить о том, что инструментов для уничтожения нас невоенным путём гораздо больше — они страшнее и опаснее, потому что выходов из этой ситуации только два. Или мы себя отстоим, или нас не будет вообще», — заметил Михалков.

Режиссер в цикле своих передач отмечал, что главная цель Запада — лишить нацию воли к сопротивлению, заставив стыдиться собственных побед и достижений. Для этого людям стремятся навязать чувство вины.

Никита Михалков заявил, что против россиян ведется информационная сетевая война

Еще в 2014 году Михалков обратил внимание на эту технологию, которая уже принесла свои трагические результаты: часть единого народа превратили в цивилизационного противника. Тогда он отмечал, что на Украине произошло разделение на украинцев и русских, что лишает их возможности сосуществовать в общей системе координат.

По мнению режиссера, сперва эта технология предполагает демонизацию общей истории — ей навешивают ярлыки вроде «тюрьмы народов» или «московского рабства». После этого насаждается вина за принадлежность к этой истории. Финальная стадия — полный разрыв цивилизационных связей. Украина же стала главным полигоном для отработки этой техники.

Однако особенно тревожно звучат слова Михалкова о главной опасности — отсутствии понимания сути происходящего. Оно необходимо для того, чтобы молодое поколение не заблудилось в море противоречий, не поддалось «соблазну самоуничижения и самоистребления», а также не жило в ощущении «вины и вечных извинений».

В финале своей программы режиссер сделал акцент на том, что хотят разрушить противники России. Он обратил внимание на символическую деталь — «этот текст написал Алексей Казаков, а перепостил Казбек Магеррамов». Следовательно, не русский по крови Магеррамов поддержал эти слова.

«Потому что не только русские по крови завоевывали одну шестую часть суши и спасали Европу от фашизма, не только русские по крови водружали знамя над рейхстагом. Нет. Но они были русские по духу — и это самое главное. В этом и есть сила России. Кто бы ты ни был, если думаешь и говоришь на русском, ощущаешь себя частью страны — ты русский», — добавил Михалков.

Издание отмечает, что понимание технологий демонизации и подрыва лишает их силы, а история повторяется лишь для тех, кто ее не учит. Текущая битва же идет не за территории, а за право нового поколения русских быть собой — без чувства вины, без покаяний, без отказа от собственной идентичности.