Синоптик Шувалов: сентябрь 2025 года не будет теплым, как в прошлом году

В первую декаду сентября в средней полосе России можно ожидать положительной аномалии в погоде. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Вечерняя Москва

— В сентябре прошлого года рекорды среднесуточной температуры были установлены и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Это был рекордно теплый месяц. Сразу скажу, что в этом году такого не будет, — отметил он.

По словам синоптика, в первые 10 дней осеннего месяца погода будет теплой — с положительной аномалией. Вторая декада уже придет в норму и температурные значения будут соответствовать сентябрю. К концу месяца температура будет ниже климатической нормы.

Шувалов объяснил, что грядущий сентябрь в средней полосе России будет близок к климатической норме и по осадкам, и по температуре, сообщает RT.

Погода на текущей неделе будет заметно меняться. Таким прогнозом поделилась с «Вечерней Москвой» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве» о погоде на 1 сентября.