Россияне рассказали о вынужденных жертвах из-за работы

Большинство российских предпринимателей регулярно жертвуют личным временем ради рабочих обязанностей, что влияет на встречи с близкими и свободное время, сообщают эксперты бухгалтерии для бизнеса «Мое дело». Из опроса, результаты которого поступили в распоряжение «Ленты.ру», следует, что 40 процентов граждан со своим бизнесом откладывают встречи с друзьями и родными, а 35 процентов не могут найти время на бытовые и личные дела.

«Работа вытесняет жизнь: более 65% россиян признаются, что регулярно жертвуют личным временем ради профессиональных обязанностей. 26% откладывают встречи с близкими, 20% работают по выходным, 18% — допоздна», — говорится в сообщении.

По их данным, именно предприниматели чаще всего отдают работе личное время: до 80 процентов владельцев компаний работают вечерами, а каждый третий признается, что не может выключиться даже в отпуске.

«Более половины предпринимателей занимаются бухгалтерией дома по вечерам. Такой график влияет на личную жизнь и атмосферу в семье, здоровье и самочувствие. Только 28 процентов успевают решать бухгалтерские задачи в рабочее время. Остальным приходится жертвовать выходными (30 процентов), полноценным сном (28 процентов) и общением с близкими (26 процентов)», — уточняется в исследовании.

При этом каждый пятый тратит на ведение отчетности более суток в месяц — 30 и более часов. У 8 процентов на это уходит свыше 40 часов.

Социальная жизнь чаще всего оказывается под ударом: 40 процентов предпринимателей откладывают встречи с друзьями и родными. 35 процентов не могут найти время на бытовые и личные дела, каждый десятый -- не выходит в ежегодный отпуск. Логично, что в таких условиях предприниматели все чаще чувствуют раздражение, выгорание и тревожность. 33 процентов начинают работу с отчетностью с мыслями “ну опять это”, а каждый десятый признается в злости на систему и ощущении некомпетентности Исследование компании «Моё дело»

Если бы рутину удалось делегировать, большинство предпринимателей предпочли бы просто отдохнуть — так ответили 74 процента опрошенных. 38 процентов хотели бы провести день с семьей без тревоги и телефона, 18 процентов — выспаться, столько же — посмотреть отложенные фильмы или прочитать книгу. Активные выходные выбрали бы 15 процентов опрошенных.

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), во втором квартале 2025 года в России почти до 30 процентов выросла доля компаний, которые собираются сократить расходы путем экономии на персонале. По сравнению с I кварталом рост оценивается в 12 процентных пунктов. Две трети из тех компаний, что запланировали снизить расходы на персонал, собираются нанимать меньше новых сотрудников, а чуть менее 50 процентов хотят сократить размер социального пакета.