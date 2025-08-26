Пассажиров самолета Air China разместили в аэропорту Нижневартовска

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сообщил, что пассажиров самолета компании Air China, совершившего вынужденную посадку в аэропорту города, временно разместили в международном терминале аэропорта. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

© Газета.Ru

По словам Кощенко, в международном терминале пассажиры будут дожидаться резервный борт. По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука организовано обеспечение прибывших горячим питанием и напитками. На месте дежурит медицинская бригада.

По данным пресс-службы правительства, все пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо. Прибытие резервного борта ожидается в 17:02 по местному времени.

Утром 26 августа летящий из Лондона в Пекин самолет китайской авиакомпании Air China принял решение сесть на запасной аэродром в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе из-за неисправности одного из двигателей.

В Росавиации сообщили, что экипаж лайнера подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры подведомственной Росавиации «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации» своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили экипажу нужную информацию о ближайших запасных аэродромах, способных принять лайнер. В конечном итоге Boeing 777-300 благополучно сел через 60 минут после объявления сигнала PAN в Нижневартовске.