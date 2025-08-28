В Москве началось прощание с Валерием Усковым

Гражданская панихида по кинорежиссеру, народному артисту РСФСР Валерию Ускову началась в малом зале Центрального дома литераторов, передает корреспондент ТАСС. После церемонии режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

У входа в дом литераторов собралось множество людей, которые приносили цветы. В фойе разместили портрет Ускова. Венки на прощание с мастером прислали Союз кинематографистов России, фонд "Артист" и другие организации. На сцене малого зала транслировались кадры работ режиссера.

Кинорежиссер Валерий Усков умер на 93-м году жизни 24 августа. Причина смерти не сообщается. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин, назвав его выдающимся режиссером и сценаристом, "обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами".