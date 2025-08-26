Гладить вещи – не в тренде. Россияне рассказали, какими домашними делами жертвуют в первую очередью Исследование Rambler&Co

При этом большинство признают, что уборка помогает снизить уровень стресса.

В социальных сетях заметили, что молодёжь массово отказывается от глажки вещей. Пока некоторые связывают это с более качественными материалами и способами стирки, психологи выдвигают предположение, что всему виной увеличившаяся скорость жизни, когда времени на домашние дела просто не остаётся. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, отказываются ли они от поддержания порядка в доме и как это влияет на их самочувствие.

Почти каждый третий (29%) опрошенный россиянин отметил, что его быт не изменился, несмотря на быстрый ритм жизни. Однако 71% признались, что стали реже заниматься частью домашних дел. Чаще всего в стороне остаётся разбор ящиков и полок (24%), за ними следуют уборка квартиры (19%) и уход за одеждой (12%). Реже откладывают гигиену (9%) и кухонные заботы (7%).

Регулярно соблюдать график уборки удаётся около трети (30%) опрошенных. Ещё 19% предпочитают откладывать дела, а почти половина (48%) признаются: к уборке берутся только тогда, когда бардак становится невыносимым. Делегировать домашние обязанности специалистам-клинерам решаются лишь 3%.

В уходе за вещами главным «слабым местом» действительно оказалась глажка одежды – её игнорируют почти треть (29%). Кроме того, 14% откладывают уход за техникой и мелочами, 13% – уборку гардероба, 7% – чистку обуви, 3% – стирку постельного белья. При этом треть (34%) старается выполнять всё вышеперечисленное, но нерегулярно.

Беспорядок напрямую влияет на эмоциональное состояние. 41% признали, что бардак в доме вызывает стресс и отбирает силы, ещё 35% отмечают лёгкое раздражение, но не считают это тревожным сигналом. Для 13% беспорядок значения не имеет, а 11% и вовсе называют его «творческим».

67% респондентов согласны, что уборка помогает эмоционально разгрузиться: 39% из них чувствуют себя лучше сразу после наведения порядка, 28% отмечают ощущение контроля. Для четверти (25%) эффект минимален, а 8% утверждают, что уборка только раздражает.

Участники опроса хотели бы уделять больше внимания некоторым домашним делам. Так, почти четверть (24%) планируют чаще убираться в жилье. 15% хотят научиться сразу класть вещи на место, а не искать их потом по всему дому, столько же (15%) – наводить порядок на рабочем месте, а 14% чаще разбирать гардероб. Среди других целей – более регулярная чистка холодильника, сортировка мусора, мытьё посуды сразу после еды и та самая глажка одежды (все по 8%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 21 августа 2025 года, охват составил 90 208 интернет-пользователей.