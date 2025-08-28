Временные ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли

Аэропорты Волгограда, Саратова и Сочи вновь принимают и отправляют рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Он отметил в своём Telegram-канале, что временные ограничения, вводившиеся в воздушных гаванях для обеспечения безопасности полётов, сняты.

Кореняко добавил, что в период их действия на запасной аэродром «ушли» три самолёта, летевшие в Волгоград, и два — следовавшие в Сочи.

Ранее представитель Росавиации проинформировал о введении временных ограничений в аэропорту Самары.