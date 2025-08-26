Эпидемиолог раскрыл симптомы нового штамма коронавируса

Отличительной особенностью этого штамма коронавируса «Стратус» является появление осиплости голоса у инфицированных. Данный симптом наблюдается в течение первых одного-двух дней после заражения и фиксируется более чем у 70% пациентов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«У „Стратуса“ есть необычный симптом — осиплость голоса, вплоть до его временной потери. Этот симптом развивается уже на 1-2 день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заболевших», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Лебедева, вариант коронавируса «Стратус» характеризуется относительно мягким течением заболевания. Его клинические проявления во многом напоминают симптомы обычной ОРВИ. Это могут быть головная боль, болезненные ощущения в горле, кашель, заложенность и выделения из носа, повышение температуры до умеренных значений, а также общая слабость.

Лебедев отметил, что «Стратус» не вызывает более тяжелое течение заболевания по сравнению, например, с «Омикроном». В то же время, отличительной особенностью «Стратуса» является его стремительное распространение, что может привести к увеличению числа инфицированных, особенно в крупных городах.

Эксперт также указал, что, подобно другим возбудителям острых респираторных вирусных инфекций, «Стратус» может представлять особую угрозу для так называемых групп риска — к ним относятся пожилые граждане, лица с хроническими заболеваниями и нарушениями иммунной системы. При этом действующие на территории России тест-системы сохраняют свою эффективность для выявления заражения этим вариантом коронавируса.

В отдельных случаях симптомами «Стратуса» может быть потеря обоняния, першение в горле и ощущение дискомфорта в области живота. Об этом проинформировал член Российской академии наук, специалист в области эпидемиологии и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.