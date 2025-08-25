«Все там и лежат»: с пика Победы, где застряла Наговицина, никогда никого не снимали

Альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в киргизских горах. За все время оттуда еще никому не удавалось спастись, заявил руководитель базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков в беседе с RT.

По словам спасателя, прецедентов вызволения людей с высоты 7 тысяч метров в мире не было. Все, кто там когда-либо оказался с травмами, до сих пор лежат и ждут своего часа.

«Все, кто там какие-то проблемы получил, все там и лежат. Начиная с 1955 года ни одного человека ещё не спустили», — заявил Греков.

Все дело в том, что люди начинают погибать от недостатка кислорода. Руководитель базового лагеря отметил, что итальянец, который шел на помощь Наталье, протянул в таких условиях всего полтора часа.

Ранее сообщалось, что спасатели не могут подтвердить гибель Натальи Наговициной. Им не удалось запустить еврокоптер для оценки состояния женщины.