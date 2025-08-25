Один из самых известных преступников современной России попросился на СВО

Экс-лидер группировки киллеров Аслан Гагиев (Джако), который счиитается одним из самых известных преступников в современной России и был осужден за свои преступления на пожизненный срок, попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). О соответствующем заявлении заключенного рассказало издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

В настоящее время Джако отбывает наказание в ИК-1 «Мордовская зона», куда он попал в 2023 году. Ранее не было официально зафиксировано ни одного случая заключения контракта с пожизненно осужденным. Но, по данным издания, Гагиев имеет шанс попасть в зону боевых действий.