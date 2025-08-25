Опубликовано предсказание Жириновского о тактике НАТО против РФ

В интернете распространилось предсказание бывшего главы партии ЛДПР Владимира Жириновского о тактике НАТО против России. Текст пророчества приводит «Комсомольская правда».

По данным издания, соответствующее предсказание Жириновский сделал еще в 1999 году. В нем он рассуждал о тактике НАТО и ее борьбе против России. Бывший глава ЛДПР был убежден, что альянс начнет действовать через Украину и целью будет прямая война.

«Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель война с Россией. Но напрямую они боятся, напрямую с РФ они не пойдут. Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ», — говорил он.

Также Жириновский подчеркивал, что данная «тенденция» является общей на Западе, поскольку аналогичным образом поступал и Наполеон, и Гитлер.