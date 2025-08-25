Суд оштрафовал Mash на 200 тыс. руб.

Таганский суд столицы оштрафовал на 200 тыс. руб. ООО «МЭШ», владеющее изданием Mash, по делу о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью «МЭШ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб.» – сказали в суде.

Там не пояснили, с чем связано дело против авторов канала.