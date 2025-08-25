IV Международный детский культурный форум завершил свою работу в Москве

На три дня столица России превратилась в детскую культурную столицу мира: пространство Московского дворца пионеров объединило на Международном детском культурном форуме почти 2 тысячи участников из 89 регионов России и 17 зарубежных стран, а также выдающихся деятелей культуры и искусства, высококлассных специалистов в разных областях, харизматичных и мотивирующих спикеров. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

© Пресс-служба

С 21 по 23 августа в творческом пространстве Московского дворца пионеров на Воробьевых горах юные музыканты, художники, артисты, литераторы и журналисты смогли проявить свои таланты, встретиться с известными деятелями культуры, показать собственные проекты и представить творческие идеи. Форум посетили участники из России, Беларуси, Саудовской Аравии, Зимбабве, ЮАР, Алжира, Турции, Омана, Кубы, Сербии, Египта, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Туркменистана, Узбекистана, Гагаузии, Приднестровья.

© Пресс-служба

Как отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, «в последние годы Международный детский культурный форум стал стартовой площадкой для десятков проектов, которые переросли в масштабные культурные инициативы. Наш формат уникален тем, что объединяет сразу все ключевые направления искусства и культуры в одном событии. Мы активно обмениваемся опытом с коллегами из других стран. В Форуме участвуют иностранные эксперты, которые проводят творческие сессии и дискуссии. Мы также приглашаем представителей международных культурных организаций для обсуждения совместных проектов. Такой обмен позволяет не только расширить горизонты для наших участников, но и укрепить позиции российской культуры на международной арене, показывая, что детское творчество – это мощный ресурс для культурной дипломатии. И, конечно, особую роль в программе Форума играет конкурс детских инициатив в сфере культуры и искусства. Это уникальный формат, благодаря которому талантливые ребята придумывают и защищают собственные проекты, направленные на популяризацию культурного наследия, национальных традиций, истории и достопримечательностей своих регионов».

В рамках своих тематических направлений каждый день с ребятами встречались кураторы Форума: Сергей Безруков (художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист Российской Федерации), Евгений Миронов (художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист Российской Федерации) и Эдгард Запашный (генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации) — «Театр и цирк», Кристина Трубинова (генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина) — «Музеи и изобразительное искусство», Егор Дружинин (хореограф, заслуженный артист Российской Федерации) — «Хореография», Дмитрий Бак (директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля) — «Литература и журналистика», Гавриил Гордеев (генеральный продюсер Okko, президент и идеолог Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок») — «Кино и анимация», Ольга Хомова (генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, заслуженный работник культуры Российской Федерации) — «Музыка».

© Пресс-служба

На конкурс детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, который в этом году был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поступила 41 заявка из 35 регионов России, а в шорт-лист вошли проекты из Омской области, Владимирской области, Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Республики Калмыкия, Республики Крым, Томской области, Тюменской области, Самарской области, Ставропольского края, Алтайского края и Кемеровской области. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова наградила победителей Конкурса – ими стали 4 проекта, в их числе: «Улицы моего города» Александры Удовиченко из Республики Крым, проект создания мультфильма на основе перекладной анимации «Рыжик из сорок первого» Маргариты Акуловой из Омской области, медиапроект «Культурный код Победы» Серафимы Хлопушиной из Самарской области и проект «Победа в сердце каждого живет» Никиты Селянинова из Тюменской области.

© Пресс-служба

В рамках хакатона «Культурный бренд региона глазами молодежи» участники изучали, что такое культурный бренд, обсуждали, какие факторы влияют на культурный код региона, как его продвигать среди местного населения и в масштабе страны. Жюри оценивало проекты по нескольким параметрам: технологичность, креативность, уникальность, возможность практической реализации, социальная значимость. Победителем стала команда «Оркестро» из Приволжского федерального округа, которая представила оригинальный и перспективный проект «Город с историей, готовый меняться».

Снова в рамках Форума прошла совместная акция фонда «Защитники Отечества» и Министерства культуры Российской Федерации «Письмо солдату», а участники Форума смогли лично пообщаться с Героями России Павлом Коломацким и Павлом Гришиным и написать свои теплые пожелания воинам, которые сейчас героически защищают нашу Родину.

© Пресс-служба

Традиционный для форума арт-объект в этом году получил название «Дом культуры». Над проектом ребята работали под наставничеством преподавателей Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. В результате каждая деталь «Дома культуры» стала не просто частью конструкции, а самостоятельным произведением искусства: на пенопластовых «кирпичах» ожили строки из стихов великих поэтов, фразы из любимых фильмов, цитаты легендарных деятелей культуры, знакомые каждому.

IV Международный детский культурный форум представил насыщенную концертную программу. На площадке Форума выступил Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева, состоялся вокально-литературный концерт «Песни Победы» музыкального коллектива «Фонограф» под руководством Сергея Жилина, прошло традиционное красочное шоу «Хоровод дружбы», где коллективы из регионов России и стран-участниц представили свои национальные песни и танцы, а также только входящий в традицию «КЕД-концерт» команды Егора Дружинина. Завершился IV Международный детский культурный форум гала-концертом на уличной сцене Московского дворца пионеров с участием группы «Республика».

© Пресс-служба

Всего в дни работы Форума прошло 107 мероприятий с участием 120 спикеров, 29 партнеров и 8 коллективов-спутников из регионов России. Участники Форума побывали на мастер-классах и дискуссиях, присоединились к арт-школе, посетили творческие мастерские и экскурсии. События Форума освещали почти 250 представителей СМИ, а также команда детского юношеского объединения «ЮНПРЕСС», которая брала интервью у спикеров и участников, рассказывала о мероприятиях и создавала контент для социальных сетей.