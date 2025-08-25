Россиянам рассказали о погоде в сентябре

Сентябрь не станет четвертым летним месяцем. Своим прогнозом с изданием Александр Сергеев.

© Global look

Синоптик не ожидает в сентябре аномального тепла и каких-либо температурных рекордов. «Пока скорее все свидетельствует об обратном: первый осенний месяц будет достаточно холодным», — заявил Сергеев.

Эксперт не отрицает предстоящих всплесков тепла, правда, продолжительными они не будут, считает Сергеев.

Некоторые периоды потепления в сентябре допускает и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его сведениям, теплым выдастся начало месяца. Однако средние температуры не отдалятся от многолетней нормы.

«Осень представляется похожей на осень. Зима, скорее всего, будет снежной и умеренно морозной», — пообещал Тишковец.

Бабье лето, если и случится, то надолго не затянется, предупреждает Сергеев. Лето не перейдет в осень постепенно — вместо этого вероятны резкие похолодания и ранние заморозки.

Свой прогноз дали в Гидрометцентре. Согласно расчетам специалистов, теплее, чем в прошлом году будет в Поволжье, на юге и в центре Уральского федерального округа, а также на юго-востоке и северо-востоке Южного округа. Холоднее, по данным ведомства, может быть в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Объем осадков в некоторых регионах России может превзойти показатели прошлого года. Больше чем в 2024-м осадков выпадет в Центральном и Приволжском округах, а также на юге страны, предполагают в Гидрометцентре. Дождливый и промозглый сентябрь прогнозирует метеоролог Михаил Семенов. По его сведениям, в центральной части России ожидается большое количество осадков. Кроме того, в течение месяца будут наблюдаться резкие перепады давления.

В последние дни в Москве и области участились туманы. Такое явление вызвано радиационным выхолаживанием воздуха и говорит о приближающейся осени, пояснила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Видимость в такие дни уменьшается до 400-500 метров.