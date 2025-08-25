Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 16 вузам, в том числе исследовательскому университету «Высшая школа экономики» и технологическому университету «МИСИС». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рособрнадзор предлагает им принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках надзора в сфере образования. С чем это связано, не уточняется.

В списке ведомства также «Университет Российского инновационного образования», «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака», «Омский государственный университет путей сообщения», «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», «Волжский государственный университет водного транспорта», «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева», «Московский технический университет связи и информатики».

Кроме того, в нем присутствуют «Донской государственный аграрный университет», «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и «Международный институт инновационного развития».