Актер 007: десять лучших ролей великого Шона Коннери

Бондиана (1962-1983). На момент старта величайшей шпионской франшизы в истории кино Коннери был фактически ноунеймом — актерством британец начал всерьез заниматься лишь за несколько лет до этого, сыграв в фильмах «Адские водители», «Другое время, другое место», «Дарби О'Гилл и маленький народ», а также «Анна Каренина», причем не удостоился за эти роли какой-то выдающейся критики. Во время кастинга экранного Бонда создатель персонажа Ян Флеминг был против его кандидатуры, подчеркивая, что видит в Коннери не того самого спецагента, а «каскадера-переростка». На финальное решение, как стало известно позднее, повлияла женская половина продюсерской команды, уверенная, что актер станет не просто идеальным 007, но и секс-символом эпохи. На фото: актеры Шон Коннери и Урсула Андресс в фильме бондианы «Доктор Ноу» (1964)
© United Artists/Global Look Press
Бондиана (1962-1983). Так оно и вышло: бондиана сделала Коннери суперзвездой, а Коннери в ответ сделал бондиану суперфраншизой, продержавшейся более 60 лет — и не собирающейся закрываться до сих пор. Артист сыграл спецагента в семи фильмах (включая один «неофициальный» — «Никогда не говори «никогда») и по-прежнему считается одним из лучших воплощений персонажа Флеминга. Хотя сам впоследствии неоднократно признавался, что вместе с огромной славой роль принесла ему немалые проблемы, — Коннери бесило, что аудитория видит в нем исключительно Бонда: «Всегда ненавидел этого проклятого спецагента. Я бы хотел его убить». На фото: Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)
© IMAGO/Capital Pictures/Global Look Press
«Холм» (1965). Черно-белая военная драма выдающегося режиссера Сидни Люмета с Коннери в главной роли. Действие фильма разворачивается в годы Второй мировой войны в британском исправительном лагере, который базируется в африканской пустыне.
© MGM/Global Look Press
«Холм» (1965). Звезда «Бонда» сыграл в фильме бывшего сержанта, осужденного после отказа идти в самоубийственную атаку — и бросающего вызов главному надзирателю лагеря.
© MGM

«Красная палатка» (1969). Самый неожиданный проект этого списка, о котором мало кто знает, — приключенческая драма с Шоном Коннери, снятая советским режиссером Михаилом Калатозовым, автором «Летят журавли». «Красная палатка» стала одновременно последней лентой постановщика — и первой для СССР, созданной при финансовой поддержке Запада.
© Мосфильм/Paramount Pictures
«Красная палатка» (1969). Чтобы сыграть путешественника Руаля Амундсена, Коннери отправился в Союз: съемки проходили, в частности, в Подмосковье, Ленинградской области, а также на Земле Франца-Иосифа. Спустя годы этому событию Владимир Высоцкий посвятил шуточную песню — «Про Джеймса Бонда, агента 007».
© Мосфильм/Paramount Pictures
«Убийство в Восточном экспрессе» (1974). Хитовая экранизация Агаты Кристи авторства Люмета с целой россыпью звезд своего времени — от Коннери до Ингрид Бергман. На премьере лично присутствовала сама великая писательница, которой картина понравилась, — это, как оказалось вскоре, был ее последний выход в свет.
© G.W. Films Limited
«Убийство в Восточном экспрессе» (1974). Коннери в проекте исполнил роль одного из подозреваемых — полковника Арбэтнота.
© G.W. Films Limited
«Горец» (1986). Фантастический боевик с Кристофером Ламбертом в главной роли положил начало знаменитой вселенной «Горца», которая и поныне занимает целый пласт мировой поп-культуры. В фильме о Конноре Маклауде Коннери сыграл Рамиреса — бессмертного египтянина, являющегося наставником центрального персонажа.
© 20th Century Fox

«Горец» (1986). Во время съемок актер сдружился с Ламбертом, они продолжили близкое общение и после премьеры — в итоге именно по настоянию своего товарища Коннери появился в сиквеле.
© 20th Century Fox/KPA/Clobal Look Press
«Неприкасаемые» (1987). «Неприкасаемые», справедливости ради, не проходят проверку временем: в 2025 году фильм о гангстерах, где серьезная драма сменяется комичными экшн-сценами c фоновыми звуками выстрелов из диснеевских мультиков, смотрится немного смешно.
© Paramount Pictures
«Неприкасаемые» (1987). Однако в разрезе именно Коннери проект иначе как великим назвать нельзя — роль пожилого полицейского Джима Мэлоуна стала одной из лучших в карьере актера, принеся ему «Оскар», так и оставшийся единственным.
© Paramount Pictures
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). Фильм нашего детства и, пожалуй, лучший представитель франшизы о приключениях Индианы Джонса.
© FSN-D/Global Look Press
«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). В «Последнем крестовом походе» Коннери составил блестящий актерский дуэт с Харрисоном Фордом (которого, кстати, в свое время продвигали на роль сменщика британца в бондиане), сыграв отца главного героя. На фото: режиссер Стивен Спилберг, актеры Харрисон Форд и Шон Коннери на съемках фильма
© FSN-D/Global Look Press

«Скала» (1996). Боевик Майкла Бэя, сценарием к которому, и это мало кто знает, занимался Квентин Тарантино — будущий автор «Убить Билла» попросил, чтобы его имя в титрах не значилось. Действие ленты, в которой также сыграли Николас Кейдж, Эд Харрис и Майкл Бин, разворачивается на тюремном острове Алькатрас, там же проект и снимался.
© Hollywood Pictures/KPA/Clobal Look Press
«Скала» (1996). Коннери на момент создания фильма обладал таким внушительным статусом, что попросил продюсеров построить ему прямо на острове личный дом (!), чтобы не тратить силы на переезды. Те, понимая значимость актера для «Скалы», легко согласились.
© Hollywood Pictures
«Найти Форрестера» (2000). В истории взросления Гаса Ван Сента Коннери сыграл, собственно, Уильяма Форрестера — писателя-отшельника, получившего когда-то Пулитцеровскую премию.
© KPA/Clobal Look Press
«Найти Форрестера» (2000). Одну из ролей в фильме исполнил рэпер Busta Rhymes, а главный герой был частично списан с Дж. Д. Сэлинджера, автора романа «Над пропастью во ржи», который тоже был затворником.
© KPA/Clobal Look Press
«Лига выдающихся джентльменов» (2003). Последний фильм Коннери-актера (в 2006-м он официально ушел на пенсию) и одновременно один из главных блокбастеров нулевых: экранизация фантастических комиксов Алана Мура, сильно переработавшая первоисточник.
© Global Look Press

«Лига выдающихся джентльменов» (2003). В сиквеле, которого не случилось, что забавно, должен был сыграть Роджер Мур — наиболее известный, как и Коннери, благодаря бондиане.
© Global Look Press

25 августа исполняется 95 лет со дня рождения великого Шона Коннери — обладателя «Оскара», секс-символа поколения и лучшего 007 в истории. Британец стал актером во многом из-за проблем с деньгами и до роли Бонда сводил концы с концами, однако даже не окажись Голливуда в его судьбе, все равно бы прожил удивительную жизнь: гангстерские разборки из-за девушки, служба в Королевском флоте, участие в конкурсе «Мистер Вселенная» и предложение от футбольного «Манчестер Юнайтед», которое Коннери, к счастью, не принял — оно поступило уроженцу Эдинбурга незадолго до той самой авиакатастрофы, погубившей звездную команду.

О десяти лучших ролях Шона Коннери рассказывает «Газета.Ru».