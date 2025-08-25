Актер 007: десять лучших ролей великого Шона Коннери

Бондиана (1962-1983). На момент старта величайшей шпионской франшизы в истории кино Коннери был фактически ноунеймом — актерством британец начал всерьез заниматься лишь за несколько лет до этого, сыграв в фильмах «Адские водители», «Другое время, другое место», «Дарби О'Гилл и маленький народ», а также «Анна Каренина», причем не удостоился за эти роли какой-то выдающейся критики. Во время кастинга экранного Бонда создатель персонажа Ян Флеминг был против его кандидатуры, подчеркивая, что видит в Коннери не того самого спецагента, а «каскадера-переростка». На финальное решение, как стало известно позднее, повлияла женская половина продюсерской команды, уверенная, что актер станет не просто идеальным 007, но и секс-символом эпохи. На фото: актеры Шон Коннери и Урсула Андресс в фильме бондианы «Доктор Ноу» (1964)