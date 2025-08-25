120 млн на праздник, ссора с Собчак и тюрьма: скандалы Елены Блиновской

Скандальная Елена Блиновская начинала карьеру в рекламном агентстве, но увлечение психологией привело к созданию собственных курсов. С самого начала блогера обвиняли в «инфоцыганстве», а действия Блиновской в результате привели ее в тюрьму. Starhit вспомнил историю бизнесвумен в день ее 44-летия.

«Королева марафонов»

Блиновская родилась 25 августа 1981 года. Девочка наблюдала, как отец развивал ветеринарный бизнес в Ярославле, и сама загорелась идеей открыть свое дело. Однако для этого требовалась квалификация и будущая «королева марафонов» окончила Ярославский государственный университет имени Демидова. Впрочем, в интервью она говорила, что у нее 10 образований, имея в виду сертификаты по психологии.

Работа бухгалтера Блиновской быстро наскучила, и она стала помогать отцу в бизнесе, пока не перешла на работу в рекламное агентство «Дрим». После она открыла свадебный салон, а в 2016 году выиграла конкурс «Миссис Россия International». Широкую же известность Елена обрела, когда переехала с мужем и детьми в Москву, завела блог и начала продвигать «Марафоны желаний», призванные научить формулировать стремления и претворять мечты в жизнь.

Помогать подписчикам Блиновская стала за огромные суммы: участие в марафоне стоило от 4,5 тысяч рублей, а клиенты VIP-уровня должны были платить по 200 тысяч рублей. Кроме того, блогер проводила масштабные тренинги — цена на билеты доходила до 30 тысяч рублей.

С одной стороны, общественность поражалась, сколько людей готовы выложить круглую сумму за марафоны Блиновской. С другой стороны — с самого начала стали появляться недовольные клиенты. Подписчицы жаловались, что в советах блогера много воды, а обратной связи почти нет. Некоторые участники не дождались обещанного результата — некоторые курсы предполагали расширение финансового сознания, однако на деле ничего не менялось.

Сама Блиновская резко отвечала недовольным. Например, некоторые подписчики были в гневе из-за содержания платных сторис — за 10 тысяч блогер обещала просмотр контента «для близких», а на деле полезной информации было маловато. Некоторые потребовали деньги назад, но нарвались на бан.

«Кого еще послать подальше?! Пока еще с возвратом. Не даю людям юзать себя за 10 тысяч рублей! Да, я заблочила несколько человек в платных сторис, кого-то без возврата, но с предупреждением, что не верну. Из платных сторис можно попасть прямиком в бан», — заявляла Блиновская.

Символично, что отвечавшая за выдачу участникам курсов дипломов Лилия Орленко перестала как сотрудничать, так и общаться с Блиновской. По мнению женщины, бизнес подруги был неэкологичным. Не исключено, что Орленко вовремя вышла из схемы, которая могла обернуться для нее проблемами.

День рождения на Алтае

В 2021 году Блиновская громко заявила о себе, с размахом отметив юбилей на Алтае. На праздник Елена потратила 120 млн рублей, привезя за свой счет всех гостей и позвав известных звезд — на вечере выступали Филипп Киркоров, «Звери», Нюша, рэпер Jah Khalib и другие.

«Мы в инфобизнесе меряемся своими приборами: кто больше, кто круче. Когда я увидела ее на Первом канале, подумала: наверно, лишнее было. Я догадываюсь, сложно поверить и, наверно, своей бессознательной частью я делала это умышлено… Я понимала, будет классный праздник, но не предполагала, что это настолько бомбанет. Это не впервые, когда я приглашаю топов. Я в этом живу», — говорила после Блиновская.

При этом подзаработать у инфобизнесменки вышло и на празднике — в честь дня рождения Елена попросила подписчиков прислать ей по одному рублю и за час собрала миллион. Все собранные средства она обещала отправить на благотворительность, однако отчитываться блогер не стала.

Скандальное интервью

Ведущими на юбилее Блиновской были Иван Ургант и Ксения Собчак. Тогда же журналистка заинтересовалась деятельностью блогера и выпустила с ней интервью, которое набрало 14 млн просмотров. Комментаторы сошлись во мнении, что Елена совершила ошибку — Собчак умело выуживала из Блиновской информацию, а ее эмоциональные выпады никому не понравились.

В начале интервью Елена была немногословна, что после оправдала злостью на Собчак. Несмотря на это, у интервьюера, намеренно или нет, удавалось выводить собеседницу из равновесия, особенно во время рафтинга — тогда Блиновская пообещала плюнуть в журналистку и скинуть за борт.

Кроме того, видео спровоцировало слухи об изменах мужа Елены, Алексея. В беседе с Собчак Блиновская уверенна говорила, что муж ее любит, а от комментариев про трещину в браке блогер отшучивалась, отмечая, что передаст Алексею привет от знатоков.

Череда скандалов

В том же 2021 году Блиновскую уличили в плагиате — предложенная Еленой в курсе медитация принадлежала Юлии Цвики. Гуру марафонов оправдывалась, что не знала о принадлежности продукта, найденного в интернете. Однако Юля отмечала, что медитация была на ее канале. Блогер тщетно пыталась связаться с Цвики и предлагала ей указание авторства или компенсацию по результатам суда.

«Быть в марафоне паразита я не желаю. Я не соглашаюсь на указание авторства. Занимайся своим делом. Ты даже прощения просить не умеешь. Судиться с тобой? Это в твоем мире судятся. В моем — любят друг друга и признаются в этом», — говорила Цвики.

Еще два новых скандала произошли в феврале 2022 года. Продавец Алексей Потехин утверждал, что блогер купила у него мужские часы Audemars Piguet стоимостью около двух миллионов рублей, при этом оплатив лишь 100 тысяч в качестве залога. Остаток Потехин надеялся отсудить, ну а Елена уверяла, что все его обвинения — вранье.

Следом — резонанс вокруг марафона «Дружба». Подписчики решили, что блогер пытается нажиться на чужом горе, собирая с участников по 15 тысяч рублей. Елена подчеркивала, что проект никак не связан со спецоперацией.

Налоговые махинации

Самый громкий скандал в жизни Блиновской произошел в апреле 2023 года. Тогда блогера задержали на границе по подозрению в совершении налоговых преступлений. Оказалось, что она задержала государству 918 млн рублей.

СК заключил, что Блиновская раздробила свой бизнес на аффилированные организации и ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Вину за уклонение Елена признала, но пока что отдала государству лишь малую часть долга. Следом уголовное дело за отмывание денег завели уже на Алексея Блиновского. Папа блогера и вовсе заявил, что Алексей ответственен за темные схемы бизнеса, а Елена просто стала жертвой ситуации.

Блиновская попала по домашний арест, однако в январе 2024 года ее поместили в СИЗО. 3 марта 2025 года «королеве марафонов» вынесли приговор — 5 лет колонии общего режима. Кроме того, ее признали банкротом. Сейчас Блиновская остается в СИЗО, ожидая апелляции или вступления решения суда в силу.