Квартира за 100 млн и статус иноагента: как живет известный политолог Сергей Марков*

Издание Life разбиралось, как живет известный политолог Сергей Марков* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и какое имущество у него есть в собственности.

В минувшую пятницу стало известно, что политолога признали иноагентом. Это случилось после его участия в медиафоруме в Шуше, где президент Азербайджана Ильхам Алиев похвалил Украину. Марков* улыбался и делал комплименты главе страны, что вызвало критику военкора «Комсомолки» Александра Коца и публициста Романа Антоновского.

Марков* родился в Дубне, работал слесарем, служил в КГБ, окончил философский факультет МГУ и преподавал в МГИМО и ВШЭ. В 1990–1999 годах он был старшим научным сотрудником Национального демократического института США, признанного нежелательным в России. Параллельно Марков* стажировался в Висконсинском университете. Он входил в Московский центр Карнеги, признанный иноагентом. Марков* стал одним из основателей Социал-демократической партии, консультировал Ельцина и поддерживал отделение России от СССР. В 2000-х он основал Институт политических исследований, стал членом Общественной палаты и избирался в Госдуму.

Последний раз Марков* сдавал декларации в 2010 году. Как стало известно, он владел недвижимостью в Подмосковье и однокомнатной квартирой в Москве. После начала военной спецоперации на Украине политолог приобрел четырехкомнатную квартиру и два машино-места в ЖК «Балтийский» за 100 млн рублей.

Издание отмечает, что у Маркова* есть взрослая дочь Дарья, живущая в Берлине и занимающаяся экологией. Дарья училась в МГИМО, работала в московском филиале «Мерседеса» и училась в Германии. Возможно, при ее участии Лина Маркова, бывшая жена политолога, купила недвижимость в Болгарии, говорится в публикации.

С Марковым* связана Дарья Гревцова, родившаяся во Владимире, но живущая на улице Яблочкова в Москве. Она училась на политолога, была соучредителем «Евразийского содружества» и руководила Центром изучения профсоюзов. Имеет ИП в сфере телерадиовещания и организации конференций. Возможно, владеет особняком в элитном СНТ «Опалиха», пишет издание. Гревцова активна в чатах ЖК «Балтийский» и пользуется помещением на «Хлебозаводе». В последнее время она интересуется инвестициями в Дубае.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом