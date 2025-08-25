"От машины ничего не осталось": Актриса Семенова сломала ноги в ДТП

Актриса Екатерина Семенова попала в аварию, когда возвращалась с гастролей из Казахстана в Самару.

© kino-teatr.ru

Водитель машины заснул за рулем и лоб в лоб столкнулся на встречной полосе с другой машиной. Актриса сидела сзади.

«Я купила гамак, вешала и клала на него ноги. Мы решили поспать немного, я повесила этот гамак. В аварии его разорвало, скорее всего. Он мне ноги и сломал… От машины ничего не осталось», —цитирует КП актрису.

По словам артистки, сначала она не поняла, что у нее сломаны обе ноги, и решила, что это просто сильные ушибы. Знаменитость отказалась ехать в больницу и полетела в Москву.

«Меня посадили в инвалидное кресло. В Москве встретили. Дома родственники говорят: «Иди в травмпункт». Я сама на своих двоих пришла туда», — сообщила Семенова.

В травмпункте артистке сообщили, что у нее сломаны обе ноги. Ей наложили гипс.

Ранее сообщалось, что 48-летний актёр Денис Никифоров обратился к травматологу из-за боли в ноге.