Выжить в 90-е: советские бренды, которые до сих пор существуют

Александр Котлеткин
Автомобили «Лада» уже много лет остаются самыми продаваемыми в России. На фото: легковые автомобили «Жигули» ВАЗ-2101, опытный образец ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103, 1975 год.
Автомобили «Лада» уже много лет остаются самыми продаваемыми в России. На фото: легковые автомобили «Жигули» ВАЗ-2101, опытный образец ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103, 1975 год. 
© Юрий Белозеров/ТАСС
Автомобиль Lada Azimut во время презентации на стенде Самарской области в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», 2025 год
Автомобиль Lada Azimut во время презентации на стенде Самарской области в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», 2025 год 
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Король бездорожья, мотоцикл «Урал», из массового продукта превратился в элитный бренд, который покупают известные голливудские актеры и арабские шейхи. На фото: мотоциклист в костюме Деда Мороза на одной из сельских улиц в Омской области, 1987 год
Король бездорожья, мотоцикл «Урал», из массового продукта превратился в элитный бренд, который покупают известные голливудские актеры и арабские шейхи. На фото: мотоциклист в костюме Деда Мороза на одной из сельских улиц в Омской области, 1987 год 
© Сергей Калинин/ТАСС
Выставка «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Одинцовском районе Московской области
Выставка «Мотовесна 2025» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Одинцовском районе Московской области 
© Станислав Красильников/РИА Новости

Петродворцовый часовой завод входил в число 13 крупнейших часовых заводов Советского Союза. На нем выпускали знаменитые на весь мир часы «Ракета». Предприятию удалось пережить 90-е и запустить линейку современных часов. На фото Мужские часы «Ракета», 1980 год
Петродворцовый часовой завод входил в число 13 крупнейших часовых заводов Советского Союза. На нем выпускали знаменитые на весь мир часы «Ракета». Предприятию удалось пережить 90-е и запустить линейку современных часов. На фото Мужские часы «Ракета», 1980 год 
© А. Гершберг/РИА Новости
Новая модель часов, представленная во время презентации на заводе «Ракета» в Санкт-Петербурге, 2020 год
Новая модель часов, представленная во время презентации на заводе «Ракета» в Санкт-Петербурге, 2020 год 
© Александр Гальперин/РИА Новости
Даже спустя много лет пиво «Жигулевское» остается одним из самых популярных в России. На фото: Главный пивовар Жигулевского пивоваренного комбината в Куйбышеве Александр Касьянов, 1967 год
Даже спустя много лет пиво «Жигулевское» остается одним из самых популярных в России. На фото: Главный пивовар Жигулевского пивоваренного комбината в Куйбышеве Александр Касьянов, 1967 год 
© Праздников/РИА Новости
Территория Жигулёвского пивоваренного завода в Самаре, 2018 год
Территория Жигулёвского пивоваренного завода в Самаре, 2018 год 
© Виталий Тимкив/РИА Новости
Производитель фотоаппаратов «Зенит» пережил непростые времена. Лишь в 2018 году Красногорский механический завод совместно с компанией Leica организовал производство новой цифровой камеры. На фото: сборщица фотоаппаратов демонстрирует новую камеру «Зенит-ТТЛ», 1979 год
Производитель фотоаппаратов «Зенит» пережил непростые времена. Лишь в 2018 году Красногорский механический завод совместно с компанией Leica организовал производство новой цифровой камеры. На фото: сборщица фотоаппаратов демонстрирует новую камеру «Зенит-ТТЛ», 1979 год 
© Ч.Мезин/TACC

Фотоаппарат «Зенит М» на выставке «Зенит.ТАСС: Жизнь страны вчера и сегодня», которая проходит в выставочно-торговом центре «Зенит», 2024 год
Фотоаппарат «Зенит М» на выставке «Зенит.ТАСС: Жизнь страны вчера и сегодня», которая проходит в выставочно-торговом центре «Зенит», 2024 год 
© Татьяна Босова/ТАСС
Кондитерская фабрика «Большевик» не только пережила все кризисы, но и заметно расширила ассортимент товаров. На фото: Продукция кондитерской фабрики "Большевик", 1982 год
Кондитерская фабрика «Большевик» не только пережила все кризисы, но и заметно расширила ассортимент товаров. На фото: Продукция кондитерской фабрики "Большевик", 1982 год 
© Е. Адаев/TACC
Территория фабрики «Большевик» в Москве, 2016 год
Территория фабрики «Большевик» в Москве, 2016 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
В СССР на Горьковском автозаводе производились легендарные «Волги». Сейчас предприятие специализируется на выпуске легких и среднетоннажных грузовиков, а также автобусов. На фото: молодожены у автомобиля «Волга» на Васильевском спуске, 1971 год
В СССР на Горьковском автозаводе производились легендарные «Волги». Сейчас предприятие специализируется на выпуске легких и среднетоннажных грузовиков, а также автобусов. На фото: молодожены у автомобиля «Волга» на Васильевском спуске, 1971 год 
© ТАСС
Фургон ГАЗ «Соболь NN 4x4» на выставке коммерческих автомобилей COMTRANS 2023 в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
Фургон ГАЗ «Соболь NN 4x4» на выставке коммерческих автомобилей COMTRANS 2023 в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».  
© Михаил Терещенко/ТАСС

Советский Союз обладал внушительной плановой экономикой с упором на тяжелую промышленность. Выпуск всех товаров в стране контролировался государством на основе централизованного плана. Конкуренции между брендами в привычном для нас понимании практически не существовало, что довольно сильно сказывалось на качестве продукции. Несмотря на это, в СССР возникло множество торговых марок, чьи товары стали по-настоящему народными. После распада Советского Союза и затяжного экономического кризиса многие предприятия обанкротились. Тем не менее часть советских заводов сумели найти свою нишу и до сих пор производят продукцию под брендами, которые ценились 35 лет назад.