Выжить в 90-е: советские бренды, которые до сих пор существуют

Советский Союз обладал внушительной плановой экономикой с упором на тяжелую промышленность. Выпуск всех товаров в стране контролировался государством на основе централизованного плана. Конкуренции между брендами в привычном для нас понимании практически не существовало, что довольно сильно сказывалось на качестве продукции. Несмотря на это, в СССР возникло множество торговых марок, чьи товары стали по-настоящему народными. После распада Советского Союза и затяжного экономического кризиса многие предприятия обанкротились. Тем не менее часть советских заводов сумели найти свою нишу и до сих пор производят продукцию под брендами, которые ценились 35 лет назад.