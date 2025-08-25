Диаспоры стали благодатной средой для работы иностранных спецслужб и предателей России. Как сообщает «Царьград», эксперты считают, что через экстремистские организации западные разведки пытаются раскачать в РФ внутренний конфликт на национальной и религиозной почве.

Первый глава МГБ ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что все без исключения спецслужбы ищут официальную организацию, чтобы действовать от ее имени. В случае России ей стал Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан в России экстремистской организацией и запрещен) — он официальная «покрышка» для работы спецслужб. С его помощью они ищут агентуру, в том числе для совершения терактов в интересах украинских спецслужб.

«Что касается национальных диаспор внутри России, есть масса примеров уже последнего времени, когда их использовали для совершения терактов: когда таджики, киргизы, узбеки выступали, вплоть до "Крокус Сити Холла"», — добавил он.

Генерал ФСБ в отставке и член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов считает, что ФБК* откровенно демонстрирует антироссийские цели. Для них «чем хуже» будет в РФ, «тем лучше».

«Я, честно признаюсь, с большим сомнением отношусь к тому, что они преследуют какие-то благие цели. Нет, им важно создать условия, при которых все эти диаспоры будут чувствовать свою поддержку. Как всегда это и бывает. Я думаю, что это, прямо скажем, контргосударственная деятельность», — заявил он.

С другой стороны, у этих сил нет иного вариант действий — они утратили влияние в российском обществе. По этой причине они стремятся расколоть страну через создание социального напряжения в диаспорах. Для этого они будут раскачивать и поддерживать конфликт — раскручивать каждый факт, связанный с выдворением бандитов или ликвидацией какой-либо ОПГ.

«Сейчас они разослали свои сообщения, потом сделают какой-нибудь скрининг, проведут исследования и будут давить на политическое руководство страны, обвиняя в том, что они не выполняют требования Конституции. Здесь же речь идёт не о требованиях Конституции, а речь идёт об уголовных преступлениях, которые совершаются членами диаспор», — заметил генерал.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов напомнил, что ФБК* давно работает с диаспорами, а создавали его те, кто на этом специализировался. В первую очередь это западные службы, которые долгие годы действовали через различные «фонды».

«У них было целое направление в кавычках — "правозащитное", которое занималось вопросами миграции и диаспорами. И именно они, наши "правозащитники", под диктовку Запада в 1996 году готовили проект по так называемым национальным культурным автономиям, который фактически позволял им заниматься политической деятельностью, получать деньги от своих государств на совершенно законных основаниях, фактически будучи иностранными агентами», — заявил Кабанов.

Признанные нежелательными организации постоянно поднимают тему «русского национализма и экстремизм», «исламофобии». Таким образом, они пытаются развалить Россию через межрелигиозные и межнациональные конфликты, настроив диаспоры против российского населения. Член СПЧ считает, что если власти будут занимать пассивную позицию, как в Европе и Великобритании, то последствия могут быть намного хуже.

«Потому что у нас будет реальное противостояние. Вы думаете, подпольные клубы ММА для чего создаются и для чего в этих подпольных клубах ММА учат нападать стаями? Они тренируют уличные бои», — заявил председатель Национального антикоррупционного комитета.

Сам Кабанов считает, что в России следует жестче реагировать на любые экстремистские проявление, поскольку «вопрос стоит о существовании нашей страны и нашего мира».

* признан в России экстремистской организацией и запрещен