В российских клиниках захотели ввести должность советника по абортам. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

По данным канала, соответствующая инициатива содержится в методических рекомендациях, разработанных Минздравом.

Реализовывать идею предлагается путем создания в женских консультациях специальных кабинетов для общения с пациентками. Осуществлять ее должен специалист по социальной работе с беременными. Целью инициативы названо повышение демографических показателей.

Ранее участники спецоперации записали видео с призывом ввести запрет на аборты. Бойцы записали видеообращение, в котором осудили практику искусственного прерывания беременности. «Миллионы детей разрываются в абортариях врачами на органы. Мы в недоумении, почему геноцид врачами миллионов младенцев ежегодно не запрещен», — сказали они.