В российском городе тысячи мигрантов останутся без работы

В Петербурге тысячи мигрантов останутся без работы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам замглавы комитета по труду Татьяны Морозковой, в 2024 году регион выдал более 200 тысяч патентов, из которых на работников такси приходится 1,6 процента, и на курьеров — 3,4 процента. Таким образом, недавно введенные властями Петербурга ограничения коснутся примерно 10 тысяч человек, делает вывод издание.

Морозкова отметила, что запрет не окажет влияния на экономическую ситуацию в городе. Что будут делать оставшиеся без работы иностранцы, она не уточнила.

По патентам в России работают граждане государств, с которыми установлен безвизовый режим. Такой порядок не распространяется, в частности, на граждан Киргизии, поскольку страна входит в ЕАЭС.

Врачи, программисты, инженеры: иностранцы массово едут работать в Россию

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам привозить в Россию семьи. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов отметил, что в тех регионах, которые отказались от завоза иностранной рабочей силы, «небо не упало».