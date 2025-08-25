Россиянка с сыном вернулись на родину с Украины при поддержке Катара

Россиянка с шестилетним сыном вернулись на родину с Украины при поддержке Катара. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Как пояснила омбудсмен, в 2020 году женщина с ребенком выехали к родственникам на Украину. Впоследствии самостоятельно выбраться из страны они не могли.

Также Львова-Белова рассказала, что в Россию вернулась и воссоединилась с матерью 15-летняя девочка.

«В 2022 году родственники уехали с Анастасией из Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы», — поделилась она.

До этого Львова-Белова помогла троим детям воссоединиться с родственниками на Украине.