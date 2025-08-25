Трагедия на пике Победы: спасение альпинистки Наговицыной провалилось

Очередная, и, возможно, последняя попытка спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну, застрявшую на пике Победы, провалилась. Из-за плохой погоды вертолет с иностранными специалистами так и не смог вылететь, а позже стало известно, что спасатели покинули регион. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и Mash.

Сегодня итальянские пилоты должны были подняться к палатке Натальи на вертолете и с помощью квадрокоптера оценить ее состояние. Однако, как и в предыдущие дни, вылету помешал сильный туман и неблагоприятные погодные условия на высоте.

Позже руководитель базового лагеря Дмитрий Греков подтвердил, что итальянские специалисты отказались от своей идеи из-за погоды. По данным канала Mash, после этого они покинули лагерь и улетели домой, фактически завершив международный этап спасательной операции. Канал Baza сообщает, что решение об окончательном прекращении или новой попытке спасения пока не принято.

В Федерации альпинизма РФ прокомментировали сообщения о смерти Наговициной

47-летняя Наталья Наговицына сломала ногу 12 августа во время спуска с пика Победы. Она находится в палатке на высоте около 7000 метров уже почти две недели. За это время к ней смогли пробиться двое иностранных альпинистов, которые доставили ей спальный мешок, еду и горелку. Однако все последующие попытки эвакуировать ее обернулись неудачей и новыми трагедиями: один из спасателей, пытавшихся добраться до Натальи, погиб, а вертолет, высланный за ней, потерпел крушение при посадке.