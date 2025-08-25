Раскрыто состояние страдающей болезнью Альцгеймера актрисы Тереховой

Стало известно о состоянии народной артистки России Маргариты Тереховой, которой 25 августа исполнилось 83 года. О её самочувствии рассказала дочь актрисы Анна Терехова, заслуженная артистка России.

Звезда советского экрана не даёт интервью с 2009 года — с середины 2000-х у неё начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. В текущий момент можно только догадываться, понимает ли и узнаёт ли она окружающих, поделилась Анна в беседе с сайтом aif.ru.

«Она изменилась внешне. Но я вижу её прекрасные волосы, могу гладить её нежные руки. И это чудо. Все считали, что у мамы характер сложный. Но на самом деле ей приходилось быть сильной, чтобы выжить в профессии. А её настоящая сущность трогательная, нежная», — отмечает дочь актрисы.

По её словам, это особенно проявилось во время болезни.

