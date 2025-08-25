Россияне смогут ограничивать себе доступ к опасному контенту

В России могут ввести механизм добровольного согласия граждан на ограничение доступа к потенциально опасной информации, распространяемой в интернете, доступ к которой на территории РФ не ограничен. Об этом говорится в опубликованном на сайте Правительства плане мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия киберпреступности.

© Парламентская газета

Согласно документу, утвержденному распоряжением кабмина, возможность ввести такой механизм проработают Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и заинтересованные ведомства. Заявленный срок для выполнения задачи — третий квартал 2027 года.

После проработки профильные федеральные органы исполнительной власти должны представить в кабмин предложения по предоставлению россиянам возможности добровольного ограничения их доступа к потенциально опасному контенту, распространяемому в Сети.