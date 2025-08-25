Россиян предупредили об опасности завезенной из Индии холеры

Холера представляет серьезную угрозу из-за своей высокой степени заразности. Для предотвращения заражения рекомендуется регулярно мыть руки и избегать контакта с местами, где могут находиться возбудители болезни, заявил aif.ru вирусолог Виктор Зуев.

Роспотребнадзор ранее сообщил о четырех случаях холеры, которые были завезены в Россию в 2025 году. Все они были привезены из Индии. Симптомы холеры обычно проявляются быстро, включая диарею, слабость, сильную жажду, головные боли и рвоту.

По словам Зуева, холера — высокозаразное заболевание. Когда выбросы или отходы человеческой деятельности попадают в сточные воды, они становятся источниками заражения, отметил специалист.

«Нужно тщательно следить за чистотой рук и продуктов, которые собираетесь употребить в пищу, особенно при посещении стран, в которых есть вспышки заболевания», — добавил врач.

Ранее портал aif.ru со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева сообщил, что в России в этом году ожидается циркуляция нового штамма гонконгского гриппа A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2), который не встречался ранее. Этот штамм является «близким родственником» прошлогоднего A/Thailand/8/2022 (H3N2) и не обладает новыми мутациями.

