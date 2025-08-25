Генпрокуратура признала нежелательной швейцарскую НПО

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство заявило, что под видом образовательных инициатив НПО реализовывала проекты с антироссийским уклоном.

По данным Генпрокуратуры, организация позиционировала себя как лидер международных программ, выпускники которых могли поступать в тысячи университетов по всему миру. Однако, как считают в ведомстве, главной задачей таких курсов было навязывание западных ценностей и искажение исторических фактов.

Отмечается, что после начала специальной военной операции учебные материалы организации были изменены с учетом позиции коллективного Запада и включали материалы, дискредитирующие Россию и её армию. Кроме того, в программах содержались элементы, которые, по мнению властей, направлены на продвижение чуждых обществу ценностей.